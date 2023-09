Lula não estava bêbado nem agarrou apoiadora como alegam publicações

Como verificamos: Primeiramente, o Comprova tentou descobrir quando e onde o vídeo foi gravado. Buscando em redes sociais, encontrou uma postagem no Instagram da primeira-dama com as mesmas vestimentas do vídeo analisado. Em seguida, entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência para uma explicação do ocorrido, bem como uma confirmação da data e do local da gravação.

Além disso, também buscou o vídeo original e encontrou uma postagem no X que repostou a gravação sem manipulação, com a velocidade normal e sem elementos visuais, como legendas e 'emojis', que impossibilitassem de visualizar a gravação na íntegra. Por fim, entrou em contato com o autor da publicação para saber o contexto da gravação.

Lula estava em hotel de Recife

No dia 6 de junho, Lula e Janja estiveram em Goiana, cerca de 65 km ao norte da capital, Recife, para visitar as instalações do Polo Automotivo Stellantis de Goiana. No local, o chefe do Executivo participou do lançamento simbólico do quinto modelo da picape Rampage, ao lado do presidente da Stellantis na América do Sul, Antonio Filosa. A visita consta na agenda oficial do presidente.

No vídeo aqui analisado, é possível identificar que as roupas utilizadas por Lula e Janja são as mesmas do evento no polo automotivo, que foi registrado nas redes sociais da primeira-dama. O ambiente, que fica visível na gravação, também apresenta semelhanças com as imagens da recepção do hotel Atlante Plaza, presentes no Google Travel.

Ao Comprova, a Secom confirmou que o vídeo foi gravado no Atlante Plaza, em 6 de junho. A secretaria também negou que o presidente Lula estivesse "agarrando" alguém, como alegam as postagens compartilhadas nas redes sociais. "Uma apoiadora abraçou o presidente, no hotel Atlante Plaza, em Recife, no dia 06/06, e como ela se estendeu no abraço, a segurança conversou com ela", explicou, em nota.