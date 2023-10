Pandemia: STF arquivou ação contra Bolsonaro por medidas de novo governo

Acontece que, desde o ajuizamento do processo e da prolação dos provimentos jurisdicionais que compõem o feito - em especial a partir do início da nova gestão do governo federal, iniciada em 01.01.2023 -, ocorreram diversas mudanças na política de saúde prestada à população brasileira, particularmente quanto à pandemia decorrente da covid-19, além de substancial modificação do próprio quadro da pandemia no país. Advocacia-Geral da União

A política atual de vacinação e a estabilidade do quadro sanitário da pandemia foram os motivos do arquivamento. Atendendo ao pedido da AGU, o ministro considerou que a ação perdeu o objeto (confira aqui), ou seja, os objetivos da ação foram alcançados.

No que tange ao núcleo da controvérsia posta nos autos - qual seja, a condução da gestão da pandemia pelas autoridades federais competentes -, as demais afirmações do Ministério da Saúde esclarecem as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal, por meio da gestão iniciada em 01.01.23, no que diz respeito à vacinação contra a covid-19. Advocacia-Geral da União