Vídeo mostra bastidores de filme, e não ação de membros do Hamas

Nas filmagens, os homens gritam com os reféns e os ameaçam apontando armas contra eles. É mostrado as crianças chorando com o que está acontecendo.

No final do vídeo, os homens armados comemoram que estão mantendo as pessoas como reféns e parte deles vai embora. Após irem embora, outro homem chega com uma lista para ver quem está ali.

Por que é falso

Vídeo mostra bastidores de curta-metragem, não se tratando de uma ação real. Por meio da busca reversa do Google (aqui e aqui), é possível encontrar um resultado que indica que a filmagem é apenas bastidores de um filme (aqui). "O que inicialmente parecia ser terrorismo psicológico por parte do Hamas, acabou por ser uma cena de um filme que está sendo filmado atualmente. Todos as pessoas do vídeo, inclusive os suspeitos de serem sequestrados e inclusive os 'terroristas', são atores", diz o site israelense Mako, em seu Instagram.

Homem que aparece sem capuz no vídeo é ator conhecido em Israel. Na mesma postagem do Mako, é explicado que um homem que aparece sem capuz no vídeo é o ator local Raiq Farag. "Trata-se de um longa-metragem estrelado por Rair Farag, personagem do vídeo cujo rosto fica visível. Farag é um ator conhecido principalmente por seu papel na série Fauda e em várias peças de teatro".