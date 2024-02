Lula revogou Abrace o Marajó após criar novo programa contra abuso infantil

O que diz o post

Vídeo faz uma montagem com um trecho de uma entrevista de Lula ao Flow Podcast, concedida em outubro de 2022, e a manchete do jornal Gazeta Brasil com o título "Lula revoga projeto de Damares contra abuso infantil no Marajó". Sobreposto às imagens, está escrito "E agora??".

No vídeo, Lula diz: "Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, falando de criança, falando de ... É uma coisa tão absurda, é uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível. As pessoas...", afirma o presidente na gravação.

Por que é impreciso

Lula, de fato, revogou Abrace o Marajó, porém criou outro projeto para substituí-lo. Em maio do ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou o Programa Cidadania Marajó com o propósito de combater a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Enquanto, o programa da gestão anterior, criado pela ex-ministra e atual senadora Damares Alves (Republicanos-DF), foi revogado quatro meses depois —em setembro (aqui e aqui).

Abrace o Marajó é alvo de denúncias. Segundo o relatório da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional de da Amazônia da Câmara dos Deputados (aqui), a elaboração do programa do governo Bolsonaro não contou com a participação da população local e atendeu aos interesses de "fazendeiros e empresários, representados pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), a Federação da Agricultura e da Pecuária do Pará (FAEPA) e a BioTec, empresa prestadora de serviço para ambas".