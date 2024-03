Vídeo mostra naufrágio no Maranhão, não ataque a navio no Mar Vermelho

No vídeo, é mostrado um navio sendo afundado dentro do mar.

Por que é falso

Navio foi afundado no Maranhão, não no Mar Vermelho. Por meio da busca reversa do Google (aqui), é possível verificar que o navio foi afundado no Brasil, em 2020 (aqui).

Embarcação encalhou, não sofreu ataque. Ao pesquisar mais notícias sobre o navio, é explicado que o mesmo foi afundado após encalhar na costa do Maranhão (aqui e aqui). "Stellar Banner, de propriedade da Polaris Shipping, encalhou há três meses na costa do Maranhão enquanto levava minério de ferro da Vale para a China", diz trecho de matéria do UOL.

Houthis estão ligados à guerra entre Hamas e Israel e não tem nada a ver com o Brasil (aqui, aqui e aqui).

O conteúdo também foi checado pela AFP (aqui) e Reuters (aqui).