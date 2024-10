Debate da Globo: Confira os erros de Boulos, Nunes, Marçal, Tabata e Datena

DISTORCIDO. Na verdade, o chefe de gabinete de obras da atual gestão, Eduardo Olivatto, é ex-cunhado de Marcos Willians Herba Camacho, o Marcola, chefe do PCC. A irmã dele, Ana Maria Olivatto, foi casada até 2002 com Marcola, quando foi assassinada em outubro de 2002, em Guarulhos. A reportagem do UOL (aqui), citada por Boulos no debate, observa que "não há indício de que a relação de sua irmã com o líder da organização criminosa tenha repercutido na trajetória de Olivatto, servidor de carreira da Prefeitura de São Paulo".

Ricardo Nunes (MDB)

Questão do Ideb se você pegar nos anos finais a média entre todas as cidades do Brasil foi de 4,6. A cidade de São Paulo ficou com 4.8. Por exemplo, nós estamos muito melhores do que a cidade administrada pelo PSB, ou a cidade administrada pelo PSOL.

FALSO. A nota do Ideb das escolas públicas do país nos anos finais do ensino fundamental é 4,7 (aqui). A de São Paulo é realmente 4,8, mas o município tem a mesma nota que o Recife, capital sob gestão do PSB. Já para Belém, administrada pelo PSOL, a diferença nesta categoria é de apenas 0,1: a cidade tem nota 4,7 no Ideb para os anos finais do ensino fundamental entre as escolas geridas pela administração municipal.

Não tenho nenhuma investigação contra mim, não tenho nenhum indiciamento contra mim, não tenho nenhuma condenação.

FALSO. Ricardo Nunes é investigado pelo Ministério Público de São Paulo por suspeita de irregularidades em obras de recapeamento. Ele também foi alvo de um pedido de abertura de inquérito da PF na chamada "Máfia das creches", embora não conste entre os indiciados.