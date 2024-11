Promoção com ração grátis para cachorro é falsa; post tenta aplicar golpe

Como funciona o golpe. Ao clicar no link indicado pela publicação fraudulenta, o usuário é redirecionado para uma página similar à da PremieRpet, contendo um quiz sobre produtos. Em seguida, o site pede os dados pessoais da pessoa e há um aviso de que a entrega do brinde será feita mediante o pagamento do frete, de R$ 37. No site Reclame Aqui, consumidores relatam que não receberam qualquer código de rastreio da encomenda ou mesmo que o pedido não foi concluído após pagamento (aqui, aqui e aqui).

Viralização. Um post com o conteúdo falso tinha 83 mil reproduções nesta terça-feira (26).

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.