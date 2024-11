Post usa vídeo de loja para anunciar kit de queijo com outro valor; é golpe

A legenda da publicação diz: "Oferta de aniversário - 17 anos da Queijo de Minas. Baú com os MELHORES QUEJOS com 32%OFF! Clique em Saiba Mais e confira."

Algumas publicações trazem ainda o seguinte texto: "Imagine receber esse kit best seller (de queijos) por R$ 149"

Por que é falso

Post usa vídeo original para anunciar item com outro valor. Uma busca simples no Google por "queijo de minas oficial" e "caixa de queijos" traz como um dos resultados o anúncio do produto da marca original (aqui). A gravação é de "O Queijólatra" e foi publicada no Instagram em 3 de outubro deste ano (aqui). É possível reparar que há diferenças nos nomes das páginas - a oficial e a falsa - e na descrição da legenda.

Página oficial alerta para golpes com o produto. A marca fixou já na primeira postagem um alerta para o golpe (aqui e abaixo) na página oficial no Instagram. "Pessoal não caiam em golpes, está rolando um vídeo falso em outras páginas, com voz criada pela inteligência artificial". Também há um alerta nos destaques do Instagram (aqui). Eles ressaltam que a URL oficial possui "BR" no final.