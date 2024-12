Última saidinha de presos não acaba 18/12; número de favorecidos é incerto

O que diz o post

As postagens desinformativas circulam no WhatsApp, no Instagram e Facebook com a seguinte mensagem: "Atenção pessoal, avisem seus familiares que a partir de hoje até o dia 18 as policías pediram atenção dobrada ao andarem com os carros e a pé nas ruas! TEM 50 mil presos saindo da prisão. Essa é a última saidinha dos bandidos!! Depois não havera mais saidinhas. Muitos não vão voltar pra prisão! Será uma semana agitada. Tomem muito cuidado ao subir e descer do carro, olhar por todos os lados. Esse foi o aviso de todas as policías e delegados na reunião da Conseg de ontem. Repassem aos parentes e amigos !!!".

A postagem desinformativa não especifica onde ocorreria essa última saidinha.

Por que é falso

Saidinha de presos não começou no início do mês. Na verdade, cada estado estabelece um cronograma próprio, com uma data definida. Em São Paulo, estado com a maior população carcerário do país (aqui), a previsão é que a saidinha ocorra até 23 de dezembro, conforme nota da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) ao UOL Confere. Na capital paulista, as datas são definidas pela portaria DEECRIM 02/2019 (aqui), que estabelece saídas em março, junho, setembro e dezembro. O artigo 123 da Lei de Execução Penal (aqui) estabelece que a autorização para o benefício é concedida pelo juiz da execução, que deve consultar o Ministério Público e a administração penitenciária e atender determinados requisitos (veja abaixo).

Ainda não há número certo de presos que vão ser beneficiados com saidinha. Em maio deste ano (aqui e aqui), uma alteração na lei deixou a saidinha mais restritiva, limitando o benefício apenas para casos de estudo fora da unidade prisional, excluindo a saída para visita à família e para atividades de convívio social. Além disso, também não tem direitinho à saidinha o condenado que cumpre pena por ter cometido crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.