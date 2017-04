Acumulada há 5 rodadas, Mega-Sena pode pagar R$ 59 milhões nesta quarta

Marcela Sevilla/UOL

Acumulada há cinco rodadas, a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 59 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.920, que serão escolhidas nesta quarta (12). O sorteio será às 20h, no município de Canela (RS), onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez, já que ninguém acertou os números do concurso 1.919 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 11 - 28 - 37 - 45 - 54 - 60.

De acordo com a Caixa, 67 apostas acertaram a quina no sábado, com prêmio de R$ 50.218,80. Já a quadra saiu para 5.858 apostas, dando direito a R$ 820,52.

A última vez que uma aposta apresentou a sena foi em 22 de março, no concurso 1.914. Um jogo de Vitória de Santo Antão (PE) garantiu um prêmio de R$ 5.805.678,69.

As apostas da Mega podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.

Dupla de Páscoa

As apostas para a Dupla de Páscoa estão abertas e podem ser registradas em qualquer unidade lotérica do país. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, será sorteado no dia 15 de abril.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega: