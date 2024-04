Operação Escudo: câmeras revelam 15 tiros em ação de PMs réus por homicídio

Dormia na capital. Os familiares costumavam acompanhar o paradeiro de Jeferson fazendo transferências bancárias em seu nome e observando em qual agência ele fazia o saque. Normalmente, ficava no entorno da rodoviária do Tietê, na zona norte.

Laudo de Jefferson Junio Ramos Diogo mostra que um dos tiros atingiu o queixo da vítima Imagem: Reprodução/inquérito

Sem ligação com litoral. Um dia antes de ser morto no Guarujá, Jefferson Junio teria sido atendido por um assistente social na capital paulista. Familiares disseram que ele nunca esteve no Guarujá, tampouco mantinha laços na cidade. Não se sabe por que ele estava no litoral quando foi morto.

Mesmo com câmeras operacionais, não hesitaram em simular a apreensão de uma pistola ao lado do corpo da vítima que, em verdade, estava desarmada.

Trecho da denúncia do MP

Alta letalidade. Juntas, as operações Escudo e Verão foram finalizadas com 84 pessoas mortas por policiais militares. A primeira operação ocorreu após o homicídio do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, enquanto a segunda foi intensificada após o assassinato de Cosmo.