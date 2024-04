PF e Agência de Crimes do Reino Unido firmam acordo de cooperação policial em Londres

A Polícia Federal (PF) firmou um acordo, nesta sexta-feira, 26, com a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (National Crime Agency) com o objetivo de aprimorar a cooperação policial internacional entre as duas instituições. A Carta de Intenções prevê o combate ao crime organizado entre países, ao cibercrime, à corrupção, ao tráfico de pessoas, às drogas e às armas de fogo, além de situações análogas à escravidão e lavagem de dinheiro.

O acordo, assinado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e pelo diretor-geral da organização britânica, Graeme Biggar, na sede da agência em Londres, estabelece a troca de informações entre as polícias, atividades coordenadas, treinamentos e intercâmbio de agentes. Também esteve presente na reunião que celebrou a cooperação o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

No dia anterior, 25, o diretor brasileiro se encontrou com o comissário-geral da instituição policial mais antiga do Reino Unido, a City of London Police, Peter O’Doherty. A organização investiga fraudes, crimes econômicos e cibernéticos, e a reunião tratou do intercâmbio de policiais em áreas relevantes para as instituições dos dois países. De acordo com a PF, as atividades não criam obrigações financeiras para os governos, ficando sujeitas à disponibilidade de recursos.

O adido da PF na Embaixada do Brasil em Londres, representante da corporação no país, William Murad, e o adido-adjunto, André Vale de Salles Andrade, participaram dos eventos incentivados pela Diretoria de Cooperação Internacional, criada no ano passado pela PF para fortalecer ações conjuntas entre forças policiais internacionais.