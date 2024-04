Carla: Cid fala com a PF e colabora em diligências nos EUA sobre joias

Conforme a colunista, as autoridades americanas tiveram dúvidas sanadas por Cid. Contudo, ainda não se sabe se quem intermediou as questões foi o próprio FBI na presença da Polícia Federal, ou somente agentes brasileiros. Cid segue preso.

Então, sim, as autoridades americanas que estão nessa investigação, também tem a participação do FBI, o Cid teria sanado algumas dúvidas que vieram dessas autoridades. Mas não sei, não tenho a informação ainda se tinha agente do FBI perguntando pro Cid ou se só agentes da PF tiraram dúvidas a respeito das diligências que estão sendo feitas também pelas autoridades americanas. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

O Cid tá, como eu disse, preso aqui no Batalhão da Polícia do Exército. A gente lembra, ele tinha tido a liberdade decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e ele volta a ser preso depois que vazam alguns áudios da revista Veja em que ele faz acusações contra Moraes e reclama justamente da conduta da Polícia Federal. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

