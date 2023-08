Bebê de 7 meses morre e babá é investigada por suspeita de negligência

O bebê não tinha lesões ou machucados, e a criança foi deixada com a babá no dia seguinte. O bebê começou a apresentar sintomas de problemas de saúde por volta das 8h30 de sexta-feira. Mesmo assim, a cuidadora ignorou a situação e demorou a procurar ajuda.

Os médicos foram acionados somente no final da manhã, por volta das 11 horas. A recomendação dos profissionais foi procurar uma unidade hospitalar com mais estrutura na área central de Lucas do Rio Verde.

A transferência para o hospital serviu apenas para que a morte do bebê fosse atestada, o que ocorreu por volta do meio-dia. A Polícia Civil foi chamada pela equipe médica porque a criança não apresentava histórico de doença grave.

Investigadores concluíram que houve negligência da babá por não procurar ajuda médica no tempo adequado. A atitude foi considerada decisiva para a morte do menor.

A babá foi detida em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Neste sábado, ela passou por audiência de custódia.

A Justiça fixou fiança, a babá pagou e foi posta em liberdade. A investigação continua e os resultados das perícias são aguardados para orientar a apuração.