'Cavalo Tarado': Prefeitura investiga apresentação de dança em escola do RJ

Nas imagens, é possível ver uma dançarina com máscara de cavalo interagindo com as crianças ao som de "Cavalo Tarado".

As crianças dançam com o grupo e a pessoa com máscara de cavalo chega a brincar com a mochila de uma das alunas.

O prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para afirmar que o vídeo foi "absurdo" e disse que endureceria as regras de apresentações nas escolas do município.

Queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso aqui é algo que possa ser apresentado para crianças.

Eduardo Paes, em vídeo publicado nas redes sociais

A Secretaria Municipal de Educação afirmou que o grupo de dança "agiu de má-fé" ao oferecer um "espetáculo com classificação livre" para as crianças. O órgão classificou o conteúdo da apresentação como inadequado.

O UOL entrou em contato por e-mail com o grupo de dança que fez a apresentação e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.