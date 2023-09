Jovens do Guarujá são intimidados por PMs em audiência sobre chacina

Durante a abordagem, quatro jovens correram — um deles tem esquizofrenia. Os jovens que permaneceram no local disseram que os PMs afirmaram que sabiam que os rapazes estavam participando da audiência pública. Os agentes fazem parte do 12º Batalhão da Polícia Militar.

O UOL entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, mas até o momento não obteve retorno.

Ainda durante a abordagem, um dos jovens contou que "a todo momento" o agente escondia a câmera corporal com a mão. O rapaz disse que o PM perguntou seu nome e o nome da mãe dele. O jovem se negou a responder o nome completo da mãe e o PM teria, então, afirmado que sabia que a mãe dele estava no prédio da Defensoria, onde ocorria a audiência.

O jovem disseainda que o agente chegou a puxar a arma ao afirmar que encontraria os rapazes que saíram correndo. Os quatro foram encontrados por outros moradores do Guarujá.

O que dizem os envolvidos