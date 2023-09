Guarujá: Conselho de direitos humanos recomenda que Tarcísio encerre ação

O defensor disse que o CNDH fez reuniões com a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, o procurador-geral de Justiça, Mário Sarrubo, e a Defensoria Pública. "Estava programada uma reunião com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, para o dia 24 de agosto, mas ele cancelou".

O que diz o governo

Tanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) quanto o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, já defenderam a atuação das forças policias em municípios da Baixada.

Em nota, Derrite disse que "desde o início do ano, realizamos prisões de grandes traficantes, batemos recordes de apreensões de drogas com o policiamento rodoviário e a Polícia Civil tem dado um verdadeiro exemplo de trabalho de inteligência". "A integração entre as polícias é nosso trunfo para lidar com o crime."

Não existe combate ao crime sem efeito colateral. Me desculpa, não tem.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, em coletiva em 1/8