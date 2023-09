'Cabreúva está em luto', diz prefeito após explosão que deixou 4 mortos

A explosão

A explosão atingiu um forno de derretimento de alumínio, segundo publicação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no X (antigo Twitter). A causa do acidente ainda é desconhecida.

O Corpo de Bombeiros informou que foi chamado por volta das 10h40. O acidente aconteceu no bairro Pinhal.

A informação sobre os quatro mortos e mais de trinta feridos foi dada pela prefeitura da cidade, em publicação nas redes sociais. Mais cedo, o governo do Estado divulgou uma nota em que afirmava que o acidente tinha dois mortos e 12 vítimas socorridas a hospitais da região.

Foram 13 viaturas e dois helicópteros mobilizados para resgate e atendimento aos feridos. "Equipes da Defesa Civil de SP e do Corpo de Bombeiros no local para prestar todo o apoio necessário às vítimas da explosão que ocorreu em uma metalúrgica em Cabreúva nesta manhã", escreveu o governador.