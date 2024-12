Boa Safra aprova distribuição de R$ 20 milhões em juros sobre capital próprio

São Paulo, 24 - A Boa Safra Sementes, uma das principais produtoras brasileiras de sementes de soja, comunicou ao mercado nesta segunda-feira (23) que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 20 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas. O valor corresponde a R$ 0,1486 por ação. O pagamento será realizado em 13 de janeiro de 2025.Para ter direito ao pagamento, é preciso ser acionista da empresa até 30 de dezembro de 2024. Quem comprar ações a partir de 2 de janeiro já não receberá esse valor. Haverá retenção de imposto de renda na fonte de 15%, exceto para acionistas que comprovarem imunidade ou isenção. A companhia informou que o montante será considerado como parte do dividendo mínimo obrigatório de 2024, após a dedução do imposto.A decisão ocorre após a empresa de Formosa (GO) ter registrado queda de 53,27% no lucro líquido do terceiro trimestre, que somou R$ 54 milhões, afetado por condições climáticas adversas que forçaram a redução da produção de 240 mil para 206 mil bags. Apesar dos desafios climáticos no trimestre, a Boa Safra mantém projeções de expandir sua capacidade para 280 mil bags em 2025, um aumento de 40% em relação ao volume atual. A empresa já conta com 254 mil hectares contratados para produção e uma carteira de pedidos que soma R$ 699 milhões.