'Escutei estrondo e tudo caindo', diz sobrevivente de explosão em Cabreúva

Estrutura caiu em cima dele. Almeida disse ficou preso nos escombros e viu o teto e as paredes do edifício caindo. Também disse que não sabe como saiu de lá. Ele voltou ao local da explosão do dia seguinte em busca de documentos.

A única coisa que percebi é que só tinha a minha vida. Não lembrei de celular, carteira, responsabilidade. Só queria sair dali. Foi muito de repente. Estava lá tranquilo, e em menos de três segundos já estava prestes a morrer.

João Victor Nascimento de Almeida em entrevista à TV Globo

O que aconteceu

Um forno de uma empresa metalúrgica em Cabreúva (SP) explodiu na manhã de ontem (1º/9). O edifício onde ficava a metalúrgica foi todo destruído. Os bombeiros foram chamados por volta das 10h40.

Ao menos duas pessoas morreram. Outras 30 ficaram feridas, sendo ao menos sete em estado grave, de acordo com a prefeitura.

A metalúrgica não tinha alvará de funcionamento. Também não tinha o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que assegura que o espaço atende às normas para situações de incêndio e pânico, que necessitem de rápida evacuação.