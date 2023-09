Homem morre ao pegar moto para fazer test drive e bater em poste no MS

Um homem identificado como Ramão Caballero, 44, foi socorrido em estado grave após fazer um test drive com uma moto e colidir contra um poste no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande (MS), na última sexta-feira (1º). Ele morreu no domingo.

O que aconteceu:

Ramão Caballero pegou a motocicleta para realizar um test drive antes de comprá-la. Entretanto, ele perdeu o controle do veículo e bateu de frente com o poste. Devido o impacto da batida, o capacete foi arremessado. As informações são da Polícia Militar.