Moraes: 'Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos'

Como foi a tentativa de atentado

Luiz circulou pelo anexo 4 da Câmara durante todo o dia de ontem, segundo informação do chefe de segurança da Casa. A entrada no local, que abriga a maioria dos gabinetes dos deputados, é liberada para qualquer pessoa. Os visitantes chegam a passar por um detector de metal, mas não há qualquer tipo de revista.

Dias antes das explosões, o homem usou as redes sociais para dar indícios do que estava prestes a acontecer. Ele escreveu no Facebook que a Polícia Federal tinha "72 horas" para "desarmar a bomba". Em outra publicação, menciona o dia de ontem, 13 de novembro, como data de um "grande acontecimento".

Horas antes do atentado, ele voltou a falar sobre ameaças, agora a líderes políticos. "Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de materiais, etc.", alertou no Facebook.

"Deixaram a raposa entrar no galinheiro", escreveu ele em uma self no plenário do STF. A Corte apura se a imagem que circula no WhatsApp é verdadeira e a data exata em que ela foi registrada.

Ameaça de Francisco Wanderley Luiz sobre o STF feita antes das explosões em Brasília Imagem: Reprodução

O atentado

Primeiro, um carro com placa de Santa Catarina pegou fogo no estacionamento do anexo 4 da Câmara. A suspeita é que Luiz provocou o incêndio no automóvel para desviar a atenção e seguir para a praça dos Três Poderes com o objetivo de detonar os artefatos perto do Tribunal. "Era uma bomba caseira, com pólvora e tijolos. O suspeito tentou causar uma grande explosão e não conseguiu", afirmou o sargento Santos, da Polícia Militar do DF, que desarmou o explosivo no porta-malas do carro.