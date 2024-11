Autor de atentado já foi condenado e preso por violência doméstica

O processo em que Luiz foi condenado está sob segredo de justiça.

Material de campanha de Francisco Wanderley Luiz, também conhecido como Tiu França do Facebook; ele é o dono de carro que explodiu na Praça dos Três Poderes Imagem: Reprodução/Tiü França no Facebook

O registro consta na declaração de antecedentes que ele entregou à Justiça eleitoral para se candidatar a vereador em Rio do Sul pelo PL em 2020. Ele não foi eleito.

A pena do crime foi aumentada devido ao parágrafo nono do artigo 129 do Código Penal, previsto quando a lesão "for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade".

Na eleição de 2020, Luiz teve suas contas desaprovadas pela Justiça Eleitoral. Ele não apresentou o extrato bancário da movimentação de sua conta de campanha.

O candidato registrou apenas R$ 500 em despesas. Segundo o Ministério Público Eleitoral, há uma outra movimentação de R$ 500 retirados da conta cuja finalidade não é explicada.