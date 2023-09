Homem é preso por arrancar pedaço de lábio da ex com mordida no RN

Um homem foi preso por suspeita de morder e arrancar um pedaço do lábio da ex-companheira.

O que aconteceu:

Após o crime, o homem de 22 anos teria continuado a ameaçar a vítima, de acordo com a Polícia Civil. O caso aconteceu no município de Serra do Mel (RN), no mês de agosto, mas o suspeito foi detido apenas na tarde desta segunda-feira (4).