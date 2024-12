Transmissão do sorteio da Mega da Virada ao vivo: veja como assistir

A Caixa Econômica Federal realiza na terça-feira (31), com previsão de início às 20 (de Brasília), em São Paulo, o sorteio da 16ª edição da Mega da Virada. O prêmio está estimado em R$ 600 milhões.

Mega da Virada 2024, concurso 2810

Onde assistir? A transmissão do sorteio será feita ao vivo por meio do Canal da Caixa no Youtube e também pelo perfil oficial da Caixa no Facebook.

Como apostar? As apostas devem ser realizadas até às 18h (de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal - quem tiver conta no banco também pode apostar por meio do app.