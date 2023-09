Operação Escudo: 27 morreram em ação policial na Baixada Santista

Oitocentas e cinco pessoas foram presas desde o início da operação, em 28 de julho. A SSP não informa, porém, quantos desses foram detidos ou liberados após averiguação. Segundo a secretaria, desse total, 311 eram procurados pela Justiça e estavam foragidos, suspeitos de crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio.

Governo diz que apreendeu 96 armas e 940 kg de entorpecentes, o que causaria "um prejuízo ao tráfico que já passa dos R$ 2 milhões".

Relatório do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) apontou que a Polícia cometeu abusos durante operação. Moradores identificaram policiais encapuzados e sem câmeras corporais invadindo casas e destruindo barracos sem ordem judicial.

A população tem se preocupado com possível interesse comercial e imobiliário que algumas empresas mantêm na região. "Acredita-se que há uma ligação entre a violência e os interesses empresariais", diz o documento da CNDH.

Operação da PM é a mais letal desde 1992

A Operação Escudo foi iniciada pela PM no litoral paulista após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, em 27 de julho, no Guarujá.