Baleado sem ajuda, casa destruída: relatório aponta abusos da PM no Guarujá

Relatório preliminar do CNDH (Conselho Nacional dos Direitos Humanos) sobre denúncias de violações de direitos humanos durante a Operação Escudo, divulgado nesta sexta-feira (1º), apontou abusos cometidos pela Polícia Militar na Baixada Santista. Vinte e quatro pessoas foram assassinadas na ação policial, que começou após a morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, 30, no Guarujá, no litoral de São Paulo.

O que diz o relatório

O relatório afirma que um jovem baleado no peito e no abdômen, que sobreviveu, ficou mais de quatro horas sem ser socorrido. Ainda com dreno no corpo, foi retirado por agentes públicos do hospital, levado à delegacia e, depois, conduzido, ainda com projétil no corpo, ao CDP de São Vicente. Não há relatos de que tenha sido realizada tomografia no rapaz.