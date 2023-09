Vídeo: Temporal atinge aeroporto da Pampulha e homens 'seguram' aeronaves

Durante a tempestade, a estrutura metálica de um hangar acabou destruída. O UOL tenta contato com a empresa Chamone Aviação Executiva, dona do espaço. Caso tenha retorno, esta nota será atualizada.

A administração do Aeroporto da Pampulha informou que "após ventos fortes, um hangar lonado (sem estrutura de concreto, somente metálica e lona) teve a estrutura danificada". Ninguém se feriu, segundo o comunicado.

"Às 18h, as operações de pouso e decolagem no Aeroporto da Pampulha seguem normalmente, exceto no pátio norte, local da ocorrência com a estrutura do hangar, que está com algumas áreas isoladas", conclui.

A região da Pampulha foi a que registrou maior nível de chuva na tarde desta terça-feira (5), com 20,4 milímetros, e a segunda maior velocidade de vento da cidade, chegando a 43 km/h. BH está em alerta para chuva de granizo, raios e rajadas de vento de até 50 km/h nas próximas horas.