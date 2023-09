PM mata homem em cama e queima colchão no Guarujá, dizem testemunhas

O UOL esteve no local da ocorrência duas horas após os tiros terem sido disparados. Havia duas viaturas do Baep escoradas em um matagal, em frente à casa onde Diogo vivia com a família. Naquele momento, o local já havia sido lavado e o colchão onde Diogo estava já tinha sido incendiado pelos próprios PMs, de acordo com diversas testemunhas ouvidas pela reportagem.

Dois vídeos feitos por testemunhas momentos após a ocorrência mostram o chão da casa todo molhado e, do lado de fora, o colchão incendiado.

Quando mataram, ele tinha acabado de sair da casa da mãe dele, dizendo que ia dormir cedo para trabalhar amanhã [segunda-feira, dia 4]. Ele trabalhava e acordava cedo. Como é que ele era bandido? Como é que ele trocou tiro com a polícia.

Familiar que terá a identidade preservada

Local onde colchão teria sido queimado na frente da casa onde Diogo morava Imagem: Luís Adorno/UOL

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que houve troca de tiros. Por meio de nota, a pasta diz que policiais faziam diligências na favela quando viram Diogo na frente de uma casa. "Ele correu para dentro do imóvel e efetuou um disparo na direção dos PMs, que intervieram", acrescentando que foi localizado um revólver calibre 38 com ele. O que é refutado por todas as pessoas com quem a reportagem conversou no local.

Ainda segundo a SSP, o local do crime foi periciado e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Duas horas após a ocorrência, a reportagem não viu nenhum carro da Polícia Técnico-Científica na cena do crime.