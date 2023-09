'Tiro, porrada e bomba não vai resolver', diz vizinha da 'cracolândia'

Moradora da região central de São Paulo, a cabelereira Danielle Mendes, 30, conta como tem sido a convivência com uma "cracolândia" em expansão desde a sua adolescência. Ela cita o aumento da violência nas ações policiais e a crescente sensação de insegurança para quem circula pela região.

"A 'cracolândia' tinha famílias"

Eu moro na região central de São Paulo desde os 15 anos. Vim para cá com a minha mãe, que trabalhava como ambulante. Eu cresci no meio da 'cracolândia', né? Hoje, tenho 30. Falam em revitalizar o centro, mas tirar as pessoas de casa e jogar na rua não é revitalizar. Não eram só usuários de drogas. A 'cracolândia' tinha famílias.