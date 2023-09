PM confessa ter matado esposa a tiros e é preso no RJ, diz polícia

De acordo com a PM, uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar, de São Gonçalo, foi acionada hoje para a 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara), onde Silva teria se apresentado após atirar contra a esposa e confessar o crime. O sargento é lotado no 7º Batalhão da PM.

A Delegacia de Homicídios assumiu o caso, e a 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar acompanha a ocorrência.

Procurada, a Polícia Civil informou apenas que a DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí) prendeu Silva em flagrante por feminicídio e que o caso será enviado à Justiça.

Familiares do casal disseram não entender a motivação do crime, já que Giselle e Silva pareciam estar bem no relacionamento e até haviam saído na noite de ontem, segundo o jornal O Globo.

Silva era paciente psiquiátrico e fazia uso de remédios controlados, segundo declaração do advogado de defesa, André Monteiro, ao jornal O Dia. O defensor ainda destacou que é preciso ter acesso ao inquérito para levantar o histórico do sargento e saber se ele poderia atuar na corporação. O UOL não conseguiu o contato do defensor para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Em 2017, Silva e outro colega do mesmo batalhão foram homenageados com uma moção de aplausos na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) pela bravura de resgatar duas crianças sequestradas por criminosos em fuga em uma van escolar em Niterói (RJ).