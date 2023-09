Policial é atingido por três tiros na frente da filha no litoral de SP

O PM estava acompanhado da filha de 13 anos quando foi atingido, segundo o jornal local A Tribuna. O caso aconteceu no bairro Cidade Náutica.

Uma perícia foi realizada no local e estojos vazios e munições de calibres 380 e .40 foram apreendidos. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a arma de fogo do policial também foi apreendida.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Delegacia de São Vicente. "A Deic de Santos realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso e prender os autores do crime", informou a pasta.

Secretário de Segurança diz que Rota está com patrulhamento reforçado na Baixada Santista. Segundo Guilherme Derrite, a tropa de elite da Polícia Militar e demais forças policiais atuam para "identificação, qualificação e detenção dos indivíduos que praticaram os atentados contra os policiais".

A ROTA está com patrulhamento reforçado na Baixada Santista, assim como as demais viaturas da Operação Impacto, equipes de inteligência, Polícia Civil e setor PM Vítima para identificação, qualificação e detenção dos indivíduos que praticaram os atentados contra os policiais. pic.twitter.com/5xyNRxUEUM -- Guilherme Derrite (@DerriteSP) September 10, 2023

Violência no litoral

Desde janeiro, oito PMs foram mortos e 14 feridos, segundo a SSP. O sargento aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos, varria a rua quando foi alvo dos tiros, na tarde de sexta-feira (8), em São Vicente. Os autores dos disparos estavam em duas motos e fugiram.