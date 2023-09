Dia da Consciência Negra: por que 20 de novembro não é feriado nacional?

Em 2003, o Congresso aprovou uma lei federal estabelecendo o Dia Nacional da Consciência Negra. A data também foi ratificada pelo Executivo, na lei 12.519, promulgada em 2011, sob o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Apesar disso, o dia não é considerado um feriado nacional. Isso ocorre porque a data é entendida, a partir do ponto de vista legal, apenas como um dia de reflexão em relação às batalhas travadas pelo povo negro contra as disparidades sociais que se originaram do sistema escravocrata no Brasil. Além disso, é uma ocasião de celebração da significativa contribuição cultural e econômica dos indivíduos escravizados para a formação da atual nação brasileira.

A legislação aprovada no Congresso, por exemplo, tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. O propósito é instruir os estudantes em todo o país sobre a história dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil e a influência negra na formação da sociedade nacional.

Não é, mas pode se tornar No Congresso Nacional, está em discussão a possibilidade de estabelecer o dia 20 de novembro como feriado nacional. Em 2022, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) propôs um projeto de lei que visa a transformar essa data em um feriado em todo o país. O projeto foi aprovado pelo Senado e, atualmente, aguarda votação na Câmara dos Deputados.

Qual é a origem do Dia da Consciência Negra?

A criação do Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro foi proposta há mais de três décadas pelo poeta gaúcho Oliveira Silveira, argumentando que essa data possuía maior relevância para a comunidade negra do Brasil do que o 13 de maio.