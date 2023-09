Influencers fazem lives 'caçando' assalto em SP para ganhar engajamento

Mas, se a caça ao assalto só teve sucesso uma vez, quando e como eles encerraram as outras lives?

"A gente avisa que está muito tranquilo e vai encerrar por isso, mas normalmente é bem movimentado, com muitas motos", explica.

Eles dizem que já interromperam a transmissão quando sofreram ameaças de supostos bandidos que assistem às lives ou receberam avisos da polícia.

Em uma das vezes, conseguiram filmar um assalto —mas não o deles.

"Um bandido ficou do lado dele e eu falei: 'é agora'. O cara ficou ali por um bom tempo, uns 20 minutos, mas foi lá e assaltou o mercadinho do lado. A gente esperou o ladrão sair, foi ao mercadinho para falar com quem tava lá dentro e depois encerrou, porque não tinha mais clima", conta o influencer.

Diante do dinheiro gerado pela audiência que assiste o conteúdo nas redes sociais e pelos patrocinadores dos projetos, a dupla afirma que não se importa com o prejuízo material. E sabem do risco.