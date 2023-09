'Meu apê foi infestado por cogumelos, arrancava um, nasciam três'

O que aconteceu:

O relato foi compartilhado por João na rede social X, antigo Twitter. A situação chegou a ser comparada com a dos fungos mortais da série "The Last of Us", da HBO Max. Na publicação, ele ainda contou que, depois que se mudou, o anúncio do apartamento retornou para a plataforma do Quinto Andar.

bônus track do dia dos pais passado + moedas de 25 ao lado de um dos maiores que apareceram pic.twitter.com/oFTQOmfGOq -- João Brizzi (@joaobrizzzi) September 8, 2023

Fotos dos cômodos tiradas pelo jornalista mostram as paredes estufadas e completamente deterioradas devido aos problemas com infiltração no prédio. Em uma das imagens, João mostra um cogumelo que nasce atrás do espelho do banheiro. Ele contou que, apesar dos cogumelos morrerem em até 12 horas, eles cresciam até 15 cm em um dia.