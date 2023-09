Presos limpam escolas atingidas por enchentes causadas por ciclone no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou que 47 pessoas morreram em consequência do ciclone. Em Santa Catarina, uma vítima foi confirmada.

A morte mais recente foi confirmada no município de Colinas.

O número de desaparecidos, que era de 46, caiu para nove após buscas policiais que detectaram que a maioria das pessoas já tinha sido encontrada.

Muçum continua sendo o município com mais pessoas desaparecidas, com quatro moradores, seguido por Lajeado (2), um de Roca Sales, um de Arroio do Meio e um de Encantado.

Outras 925 pessoas ficaram feridas no estado.