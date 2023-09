Ciclone no RS: número de desaparecidos cai para 9 após buscas da polícia

A grande diferença no número de desaparecidos decorre da ação da Polícia Civil que iniciou nos últimos dias. Agentes da corporação têm visitando casas e abrigos dos sete municípios mais atingidos pelas chuvas naquela região em busca de pessoas cujo paradeiro era dado como incerto. Dezenas delas foram encontradas em casas de parentes.

As fortes chuvas atingiram 97 municípios do Rio Grande do Sul, deixando 4,8 mil desabrigados e mais de 20 mil desalojados. Ao todo, 340.928 pessoas foram afetadas. Além dos 47 mortos, há 925 feridos.

Após uma noite marcada por fortes rajadas de ventos em diferentes regiões do stado, as chuvas devem continuar pelo menos até esta quarta-feira. De acordo com a MetSul, uma frente fria avança nesta terça pelo Rio Grande do Sul "e traz dia de muitas nuvens com chuva no oeste, centro e no sul. Alerta-se para chuva localmente forte e com elevados volumes, além de temporais isolados de vento e granizo".