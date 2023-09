Corpo é encontrado dentro de contêiner durante inspeção no Porto de Santos

Após análise da imagem, a Polícia Federal e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foram acionados.

Ao abrir o contêiner, foi constatado que o corpo, ainda não identificado, já estava em estado avançado de decomposição. A Polícia Federal informou que realizou perícia detalhada e conduziu outras diligências no local para aprofundar a investigação.

A caixa havia chegado a Santos no último domingo (10), proveniente do porto de Tânger, no Marrocos, segundo a Receita Federal.

O escaneamento de contêineres vazios na importação é "uma obrigação imposta aos recintos alfandegados" por norma da Receita Federal, informou o órgão. O objetivo do procedimento é "combater o contrabando e o descaminho".