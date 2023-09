Idosa de 99 anos que agarrou parreiral por 8h morre 7 dias após a enchente

A mulher de 99 anos que ficou agarrada a uma parreira por mais de 8 horas à espera de socorro durante a enchente em Roca Sales (RS), morreu ontem à tarde, no Hospital São Camilo, em Encantado, cidade vizinha. Segundo um dos netos, Elma Clara de Souza teve falência dos rins e não houve condições hábeis para um transplante.

O que aconteceu

A aposentada foi uma das sobreviventes da maior tragédia natural registrada oficialmente Rio Grande do Sul. A casa dela foi tomada pela água e lama do rio Taquari que subiu cerca de 13 m. Com a ajuda de uma cuidadora, elas foram boiando até um parreiral de uvas, que ficava perto da residência. Juntas ficaram mais de 8h à espera de um resgate de helicóptero.