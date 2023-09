Vídeo mostra viatura da PM atropelando grupo que brigava em avenida de PE

A viatura da PM surge nas imagens e atropela ao menos cinco homens, que caem ao chão após o impacto.

Na sequência, aparentemente sem ferimentos, eles se levantam e fogem, enquanto os agentes da polícia correm atrás deles.

Segundo a PM, agentes do 19º BPM patrulhavam a área quando se depararam com a briga. O caso ocorreu na avenida Conselheiro Aguiar, nas proximidades do cruzamento com a avenida Bruno Veloso.

A corporação informou que o efetivo envolvido na ação informou que no momento em que se aproximava para abordar os indivíduos, "houve uma colisão com os suspeitos, os quais correram, em diversos sentidos da via". E informa que irá apurar o que ocorreu.