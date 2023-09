Homem é achado morto com as mãos amarradas em carro carbonizado em SP

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um veículo em uma área de mata na Brasilândia, bairro da zona norte da capital paulista.

O que aconteceu:

A vítima estava com uma marca de tiro na cabeça, amordaçada e com as mãos amarradas na parte traseira do automóvel. O corpo do homem foi encontrado na noite de terça-feira (19), após a Polícia Militar ser acionada pelo Corpo de Bombeiros para ocorrência de encontro de cadáver em veículo incendiado.