Homem é morto após se envolver em discussão de pai e filho em padaria em SP

O bacharel reagiu e atingiu a própria perna ao sacar a arma, mas ainda conseguiu disparar quatro vezes contra o agressor. Então, o pai partiu para cima do responsável por ferir o filho, pegou um pedaço de vidro que foi quebrado durante a confusão e cortou o pescoço dele.

Após ser agredido, o bacharel conseguiu entrar no próprio carro para fugir, porém, atingiu um automóvel e colidiu contra uma estrutura perto da padaria. Pedestres tentaram ajudar o bacharel ferido, que estava sangrando muito, mas não conseguiram abrir a porta do carro blindado.

A Polícia Civil investiga o caso ocorrido na manhã de hoje. O filho envolvido na briga foi encaminhado ao Pronto Socorro Campo Limpo e permanece internado em estado grave.

Até a noite desta quinta-feira, a ocorrência ainda estava sendo registrada no 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi). A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou ao UOL que mais detalhes serão repassados apenas após o término do registro.

O bacharel, que não teve o nome divulgado, teve o registro na OAB (A Ordem dos Advogados do Brasil) cancelado, segundo a emissora. Apesar disso, o homem se apresentava como advogado e teria um boletim de ocorrência contra ele por exercício ilegal da profissão.