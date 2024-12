Polícia identifica 15 vítimas do acidente da BR-116; causa é investigada

A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) identificou 15 mortos no acidente na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), na madrugada de sábado (21). Até a última atualização da corporação, 14 deles já foram liberados para as famílias. Segundo as investigações, uma das hipóteses consideradas é que o acidente tenha sido causado pela explosão do pneu do ônibus.

Possíveis causas

Três sobreviventes do acidente disseram que, antes de se chocar com o caminhão, o pneu do ônibus teria estourado. Esta é uma das hipóteses que estão sendo consideradas nas investigações da PCMG.

Carreta estaria em alta velocidade. A outra linha de investigação é de que a carreta estava com excesso de peso, em alta velocidade, e que, na altura do distrito de Lajinha, em Teófilo Otoni, um grande bloco de granito se soltou de um dos reboques, caindo na pista para, em seguida, ser atingida pelo ônibus.