Jovem é baleada na cabeça durante abordagem da PRF no RJ na véspera do Natal

Uma jovem de 26 anos foi baleada dentro do carro de sua família por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio de Janeiro na BR-040, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira, 24, véspera de Natal. Juliana Leite Rangel foi internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) às 21h, levada pela própria PRF, com uma perfuração por arma de fogo no crânio, segundo informado pela Prefeitura de Duque de Caxias. Seu estado de saúde é gravíssimo. A PRF diz que afastou os agendes envolvidos na ocorrência e abriu procedimento interno para apurar os fatos.

Em entrevista à TV Globo, parentes de Juliana relataram que a família estava indo para uma festa de Natal quando ouviu a sirene da polícia e trocou de faixa para dar passagem. Na sequência, foram atingidos por inúmeros disparos. O pai de Juliana dirigia o veículo. Ele foi baleado na mão.

"A gente viu a polícia e a gente até falou 'vamos dar passagem para a polícia', a gente deu e eles não passaram, pelo contrário, eles começaram a mandar tiro em cima da gente. Foi muito tiro, gente, foi muito tiro, muito mesmo", disse Deyse Rangel, mãe da jovem.