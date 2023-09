Rodízio é suspenso pela manhã em SP; acidentes na 23 complicaram trânsito

A suspensão foi válida somente para o período da manhã, entre as 7h e às 10h. O rodízio do fim da tarde continua mantido, informou a Prefeitura de São Paulo.

Acidentes também complicaram trânsito

Outros dois acidentes dentro do Túnel do Anhangabaú dificultaram a vida dos motoristas na capital na manhã de hoje.

Uma colisão de um carro com uma moto no sentido Santana da via paralisou totalmente o trânsito para o resgate por helicóptero de uma pessoa ferida às 7h23, informou o Corpo de Bombeiros.

Outro, uma queda de moto no sentido aeroporto da via às 8h08, deixou duas pessoas feridas e duas faixas bloqueadas.

Os dois sentidos da via foram liberados, respectivamente, às 10h05 e às 10h37.