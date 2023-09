Gerente revida após levar soco de cliente em shopping de Natal; assista

O gerente, que se chamaria Marcos, aponta que o procedimento não seria realizado porque o homem chegou no estabelecimento "desta forma". O suposto cliente rebate e diz que foi informado que o resgate não seria feito porque mudou de empresa. O funcionário da loja rebate e declara que o problema deveria ser explicado com educação.

Depois, o cliente parte para cima do gerente, que tenta segurar a mão dele, e questiona: "Você é jiu-jítsu? É jiu-jítsu, é? Então vou chamar o meu irmão".

Então, o cliente desfere um soco no peito do gerente. Na sequência, o funcionário do estabelecimento revida com um soco na cara do cliente.

Um homem que seria segurança da loja tenta apaziguar a situação enquanto o cliente alega que não teria agredido o funcionário. Trabalhadores da loja gritam que o gerente foi agredido.

Durante o registro, o gerente e o segurança pedem para a polícia ser chamada. Procurada pelo UOL, a Polícia Militar informou que até às 16h30 desta segunda-feira (25), "nenhuma chamada havia sido recebida pelo CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) sobre o caso".

O UOL tenta contato com a Polícia Civil para saber se o caso é investigado e qual a identificação do gerente e do cliente para pedido de um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.