Homem morre após ser atropelado por trem na Linha 11-Coral da CPTM em SP

Um homem morreu após ser atropelado por um trem entre os trechos das estações Antônio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos, na Linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (26).

O que aconteceu:

De acordo com a CPTM, a vítima teria invadido a linha do trem e foi atingido por uma composição que seguia no sentido da estação Estudantes.