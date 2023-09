Fuzileiro naval de 35 anos morre durante treinamento da Marinha em MS

O fuzileiro naval Wilsonsander da Silva Dias, 35, morreu durante um treinamento da Marinha realizado no município de Ladário, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu:

O sargento teria passado mal durante enquanto participava do Curso Especial de Comandos Anfíbios, na terça-feira (26). A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, nesta quarta-feira (27).