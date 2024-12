Carla: Governo Lula age como refém e cúmplice na questão das emendas

Então, esse cenário, os personagens, eles vão mudando de lugar, digamos assim, mas o Flávio Dino, ele sempre teve uma relação muito próxima com o Lula, mas quando ele vai ao Supremo, de fato, o ministro muda de postura, até com nós mesmos, jornalistas. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal de Brasília do UOL

Tales: 'Dino mostra que não irá ceder a manobras da Câmara'

No UOL News, o colunista Tales Faria disse que, com nova decisão, o ministro Flávio Dino mostra que não irá ceder a manobras e falcatruas da Câmara dos Deputados.

Ele [Arthur Lira] e os líderes fizeram as mudanças todas, também teve ali, por falta de transparência, algumas coisas que não estão explicadas, segundo uma reportagem extensa da revista Piauí, mostrando como foi maquiada o envio de emendas e que deveria ter novas emendas que não tinham sido aprovadas antes. Essa é a confusão toda.

E o Executivo —que foi vítima de uma chantagem do Lira, dos líderes, do centrão, do Congresso como um todo— acabou sendo obrigado a trabalhar junto com o Congresso. Trabalhou junto com o Congresso nessa trapalhada, vai acabar pagando por isso. Tales Faria, colunista do UOL

O que Dino determinou

O ministro do STF determinou que a Casa publique, em seu site, "as Atas das reuniões das Comissões Permanentes nas quais foram aprovadas as 5.449 emendas indicadas no Ofício nº 1.4335.458/2024, encaminhado ao Poder Executivo".