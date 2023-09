Exame aponta envenenamento de mulher em AL; bombom pode ter sido a causa

Um dia antes de morrer, a jovem passou mal e apresentou dores estomacais, vômito, sangramento pelo nariz e salivação excessiva expelida pela boca, segundo o boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil pela família.

Ela chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Misericórdia ainda no dia 3 de agosto, mas morreu durante a madrugada.

A família informou à polícia que Fernanda sofria de úlcera e gastrite, acreditando que os sintomas se assemelhavam a uma intoxicação alimentar. Segundo a polícia, com a suspeita de um possível envenenamento intencional, o óbito de Fernanda Veloz foi registrado como morte a esclarecer.

No laudo divulgado esta semana, perícia constatou que ela ingeriu "sulfotep" e "terbufós", duas substâncias usadas como pesticida. A investigação agora mira se o alimento ingerido foi mesmo um bombom.

Lumenita Valoz, uma prima de Fernanda, contou ao jornal O Globo que a vítima comeu um bombom dado por uma idosa que teria se apresentado como cigana. Fernanda teria recebido o bombom no centro de Maceió, no dia 3 de agosto, e passou mal horas depois.

O laboratório do Instituto de Criminalística recebeu do IML de Maceió amostras de humor vítreo, substância gelatinosa e incolor que fica entre o cristalino e a retina, dentro do olho, sangue, conteúdo estomacal e urina coletadas durante o exame de necropsia para análise, explicou o chefe do Laboratório de Química e Toxicologia, perito criminal Thalmanny Goulart, responsável pelo exame.